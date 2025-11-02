Έντονα παράπονα Ατρόμητου για τον Ευαγγέλου: «Ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος»

Οι άνθρωποι του Ατρόμητου εξέφρασαν έντονα παράπονα για την διαιτησία του Άγγελου Ευαγγέλου στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, φωνάζοντας κυρίως για δύο φάσεις.

Όπως αναφέρουν οι επιτελείς του Ατρόμητου, θεωρούν ότι στην φάση του 9ου λεπτού υπάρχει πέναλτι στον Μπάκου, ενώ ζήτησαν και την «εσχάτη των ποινών», για την φάση του 45' με το χέρι του Έμπο

Αναλυτικά η θέση των Περιστεριωτών αναφέρει:

«1. Στη φάση του Μπάκου στο 9', θεωρούμε ότι υπάρχει ξεκάθαρο πέναλτι από τον Βιγιαφάνιες, αφού το μαρκάρισμα είναι μέσα στην περιοχή, ωστόσο, ακόμα και από τη στιγμή που δίνει φάουλ πρέπει να δοθεί κόκκινη κάρτα, αφού ο Μπάκου είναι σε προφανή θέση για γκολ.



2. Σχετικά με τη φάση του 45', με το χέρι του Έμπο. Ναι μεν η μπάλα πάει από απομάκρυνση του συμπαίκτη του (Σιμόν), αλλά το χέρι του Έμπο είναι σε αφύσικη θέση (πολύ ψηλά) και επιπλέον δεν είναι εξ επαφής, αφού υπάρχει μεγάλη απόσταση από το σημείο της απομάκρυνσης μέχρι το χέρι του Έμπο.



Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον Ευάγγελου και τις αποφάσεις του και μιλάμε για ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος».