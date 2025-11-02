Κωνσταντινίδης: «Να διατηρήσουμε την ίδια εικόνα και να τη βελτιώσουμε»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ράζβαν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης, μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό, τόνισε ότι οι «ασπρόμαυροι» πρέπει να διατηρήσουν την ίδια εικόνα με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

Για το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ: «Όσο η ομάδα δουλεύει και παίρνει τα παιχνίδια, που είναι πολύ σημαντικά, στόχος ήταν από την αρχή της χρονιάς η βελτίωση. Έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Μπορούμε και παίρνουμε στο γήπεδο αυτό που θέλουμε. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτήν την εικόνα και οπωσδήποτε να την κάνουμε ακόμη καλύτερη, γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τοπ επίπεδο δεν υπάρχει. Πρέπει να κοιτάς πάντα να κάνεις το κάτι καλύτερο. Ακόμη και σε ένα τέλειο παιχνίδι στα μάτια όλων, πάντα υπάρχουν κενά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Δε μπορείς να πεις κάποια στιγμή ότι θα φτάσεις σε ένα επίπεδο που να πεις “οκ τώρα είμαι ικανοποιημένος και είναι οκ».

Για την ενσωμάτωση των νέων αποκτημάτων: «Επειδή μιλήσατε για τα νέα παιδιά, σίγουρα θεωρώ ότι όσο περνάει ο χρόνος θα ενσωματώνονται όλο και καλύτερα. Θα συνειδητοποιήσουν ακριβώς τι θέλει ο προπονητής μέσα στο γήπεδο. Και έτσι θα τους είναι πιο εύκολο όταν αγωνίζονται. Και το λέω αυτό για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αυτό που αφορά το έξω αγωνιστικό και τα αποδυτήρια, που είναι επίσης πολύ σημαντικό για να μπεις σε μια ομάδα, όλα τα παιδιά είναι υπέροχα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Για την παρουσία των Μύθου-Μπέρδου: «Κάτι πολύ θετικό, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να σκεφτόμαστε την εθνική ομάδα την οποία θέλουμε να μας κάνει όλους περήφανους και αν δεν την βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, δε μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια αποτελέσματα. Οπότε, νομίζω είναι προς μια πολύ θετική κατεύθυνση αυτή η απόφαση να παίζουν παιδιά στο Κύπελλο.

Παλιά υπήρχε κάτι του τύπου να είναι απλά στην αποστολή και ότι αυτό και μόνο είναι αρκετό, αλλά διαφωνώ. Εμάς, ούτως ή άλλως η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι ανάλογη θα είναι και η συνέχεια. Είναι κάτι όμορφο, το υποστηρίζουμε, θα το υποστηρίζουμε πάντα και είναι ούτως ή άλλως στόχος δικός μας είτε υπάρχει τέτοιος κανονισμός είτε όχι».

Για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό: «Όλα τα ματς είναι σημαντικά και όλα τα παιχνίδια είναι τέτοια που όταν αφήσεις πίσω βαθμούς σίγουρα τους ψάχνεις στη συνέχεια. Οπότε, εμείς πηγαίνουμε πάντα παιχνίδι με παιχνίδι και δε το λέω επειδή ακούγεται συνέχεια. Είναι η πραγματικότητα. Αν δεν κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό πως να κοιτάξουμε τον Παναθηναϊκό μετά. Χάνεις βαθμούς και μετά τρέχεις να τους καλύψεις.

Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, όλα είναι τρεις πόντοι. Είτε παίζει με μεγάλο αντίπαλο είτε με μικρό. Θα χαρούμε πολύ να τον δούμε και πάλι από κοντά τον Κρις (σ.σ.: Μπάτσι), από εκεί και πέρα είναι ένας αγώνας οπότε για 90 λεπτά δεν τον ξέρω και δε με ξέρει (σ.σ.: γέλια) και μετά θα έχουμε να πούμε πολλά εννοείται. Ο Πανσερραϊκός είναι μια ομάδα που ακόμα στο γήπεδο δεν έχει πάρει αυτό που θέλει, βαθμολογικά εννοώ, γιατί η απόδοση της δεν είναι για να έχει μόνο τους βαθμούς που έχει σήμερα.

Είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα και αν δεν είμαστε εμείς προσεκτικοί, θα είναι πολύπλοκο το παιχνίδια για εμάς. Όταν λέω να μην είμαστε αυτοί που πρέπει δεν εννοώ μόνο στο κομμάτι το αγωνιστικό. Γιατί αν πνευματικά δεν προετοιμάσεις σωστά ένα παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις αυτά που θέλεις στο γήπεδο.

Κι όταν λέω να είσαι πνευματικά έτοιμος δεν μιλάω για όταν μπαίνεις στο γήπεδο, γιατί τότε είναι πολύ αργά να αλλάξεις τη σκέψη σου και να συγκεντρωθείς για να είσαι πολύ καλός στο παιχνίδι. Ήδη η ομάδα θα πρέπει από σήμερα να είναι πάρα πολύ έτοιμη, για το αυριανό παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς».