Σπουδαίο διπλό με δέκα παίκτες η Μαρσέιγ επί της Οσέρ

Παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 65', η Μαρσέιγ άντεξε την πίεση που άσκησε η γπεδούχος Οσέρ κι έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από το «Αμπέ Ντεσάμ» με 1-0, για την 11η αγωνιστική της Ligue 1.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι κατάφερε με το τρίποντο που πήρε απέναντι στην προτελευταία της βαθμολογίας, Οσέρ, να διατηρηθεί στο -2 από την πρωτοπόρο, Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία νωρίτερα με το γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις κατάφερε να «λυγίσει» την αντίσταση της Νις (1-0).

Παράλληλα, θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο μεγάλο ματς της προσεχούς Τετάρτης (5/11) με την Αταλάντα στο “Βελοντρόμ”, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

To νικητήριο γκολ για τους Μασσαλους ήρθε με τον Γκόμες στο 30ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν με σχετική ευκολία το προβάδισμά τους, παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα.