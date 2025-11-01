Οι Σέρρες έγιναν... Τούμπα στα εγκαίνια του τοπικού ΣΦ ΠΑΟΚ - Υποδοχή για τους παίκτες των «ασπρόμαυρων» (vid)

Πλήθος κόσμου βρέθηκε σε κεντρικό σημείο των Σερρών, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του τοπικού συνδέσμου φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Λίγα 24ωρα πριν την αναμέτρηση του Δικεφάλου με τον Πανσερραϊκό, οι φίλοι των «ασπρόμαυρων» από τις Σέρρες, να δίνουν βροντερό «παρών» στα εγκαίνια του τοπικού Σ.Φ.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την υποδοχή της αποστολής του Δικεφάλου, καθώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ έγιναν δεκτοί μέσα σε ένα παραλήρημα ενθουσιασμού από τον συγκεντρωμένο κόσμο.

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ Σερρών 1989, μάλιστα έχει κηρύξει ασπρόμαυρο διήμερο και αύριο, ημέρα του αγώνα (2 Νοεμβρίου), ο παλμός θα συνεχιστεί, όπως αναφέρουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ με:

Pre game party: Από τις 11:00 το πρωί, ο Σ.Φ. θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του για ένα pre game party που θα ανεβάσει το θερμόμετρο στα ύψη.

Πορεία προς το γήπεδο: Η κορύφωση αναμένεται με την οργανωμένη πορεία προς το γήπεδο, με στόχο να δοθεί το σύνθημα της απόλυτης στήριξης στον Π.Α.Ο.Κ. μέσα σε μια ατμόσφαιρα αντάξια της ιστορίας του Συλλόγου.

