Γένσεν: «Ηταν μία δύσκολη εβδομάδα με πολλές μετακινήσεις»

Οι δηλώσεις του Φρέντρικ Γένσεν στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το παιχνίδι στο Γ. Καραϊσκάκης

Όλα όσα ανέφερε ο Φινλανδός ποδοσφαιριστής του Άρη μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά:

“Θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει τουλάχιστον με τον βαθμό. Δώσαμε δύο εύκολα γκολ στον αντίπαλο. Μετά την κόκκινη είχαμε τις ευκαιρίες, όπως και με το δοκάρι νωρίτερα. Αυτό είναι και το πιο ενοχλητικό. Είχαμε ευκαιρίες σε μία πολύ καλή ομάδα και τώρα είμαστε λυπημένοι επειδή δεν φύγαμε με τον βαθμό της ισοπαλίας“

“Δεν χρειάζονται πολλά παρά μόνο μία νίκη. Ηταν μία δύσκολη εβδομάδα με πολλές μετακινήσεις. Τώρα πρέπε να ξεκουραστούμε και να επικεντρωθούμε στον επόμενο αντίπαλο”.