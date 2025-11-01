Ονιεμαέτσι: «Δύσκολος αντίπαλος ο Άρης - Πάμε για τον αγώνα του Champions League»

Ο Μπρούνο Ονιμαέτσι μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη και στάθηκε στο γεγονός πως η ομαδα κατάφερε να κρατήσει το σκορ παρά τα δύσκολα λεπτά με παίκτη λιγότερο.

Ο παίκτης των ερυθρόλευκων τόνισε επίσης πως η ομάδα του Ολυμπιακού από εδώ και στο εξής σκέφτεται το παιχνίδι της Τρίτης για το Champions League.

Οι δηλώσεις του Μπρούνο Ονιμαέτσι

Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, ο Άρης είναι μια καλή ομάδα, όμως ξέραμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι στην έδρα μας. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο συνεχίσαμε και σκοράραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα.

Από εδώ και πέρα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το παιχνίδι της Τρίτης για το Champions League.

Για τα λεπτά που έπαιξε ο Ολυμπιακός με παίκτη λιγότερο

«Ήταν πολύ δύσκολα. Ο προπονητής ούρλιαζε από τον πάγκο αν είδατε, να κρατήσουμε συμπαγή την ομάδα. Ήμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας και το καταφέραμε»

Για το παιχνίδι της Τρίτης

«Είναι ένα σημαντικό και αποφασιστικό παιχνίδι. Θέλουμε να ξεκουραστούμε και να πάμε την Τρίτη στον αγώνα»