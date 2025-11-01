Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν κυρίαρχοι, αλλά ήταν μία δύσκολη νίκη»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη νίκη επί του Άρη με 2-1, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως ήταν μία δύσκολη νίκη για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου:

«Ξεκινήσαμε καλά το ματς και ήμασταν κυρίαρχοι, αλλά δεν απειλήσαμε όσο θα θέλαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί και ήρθαν γρήγορα τα δύο γκολ, όμως μετά από το πέναλτι και την αποβολή τα πράγματα δυσκόλεψαν. Ο Άρης είχε δύο καλές ευκαιρίες για να μας ισοφαρίσει, αλλά καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να πάρουμε μία νίκη η οποία μας δυσκόλεψε».

Με βάση την εικόνα του Ταρέμι και τη συχνότητα σκοραρίσματος, όταν θα αγωνιστείτε με έναν επιθετικό μπορεί να είναι αυτός ο βασικός; Πόσο δύσκολο είναι το δίλημμα Ελ Κααμπί-Ταρέμι;

Όταν θα αναγκαστώ να διαλέξω έναν από τους δύο επιθετικούς, θα το μάθετε.

Βλέπουμε ότι έχετε ανοίξει το rotation, είναι κάτι που σας βοηθάει για να ανταποκριθεί η ομάδα στις υποχρεώσεις της;

Έχουμε πολλά παιχνίδια και παίζουμε ανά τρεις ημέρες, είναι απαιτητικό το πρόγραμμα που έχουμε. Θα ήταν αδύνατον να χρησιμοποιούμε τους ίδιους παίκτες, οπότε ναι κάνουμε rotation και με αυτό πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Έχουμε μία πιο φρέσκια ομάδα και επιπλέον παίρνουν και όλοι οι παίκτες λεπτά συμμετοχής για να είναι πάντα έτοιμοι για να βοηθούν την ομάδα.

Σας επηρέασε αυτή η φάση με το πέναλτι και την κόκκινη γιατί πριν από ένα ευρωπαϊκό ματς και ενώ το παιχνίδι ήταν στο 2-0, τελικά τελειώσαμε το ματς με ένταση και με περισσότερα τρεξίματα.

Όχι γιατί κερδίσαμε, αν δεν το είχαμε κερδίσει και μας είχαν ισοφαρίσει τότε θα μας επηρέαζε. Τώρα όμως που έχουμε κερδίσει το μόνο που έμεινε ήταν ότι δυσκολευτήκαμε να πάρουμε τη νίκη, αλλά από τη στιγμή που κερδίσαμε τα πάντα τα ξεχνάμε.

Επιλέξατε να χρησιμοποιείτε τον Ποντένσε από την πρώτη στιγμή, πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό;

Για αυτό τον φέραμε, τον ξέραμε, τον γνωρίζαμε και είχαμε τις απαιτήσεις αυτές. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές και είμαστε ευχαριστημένοι.