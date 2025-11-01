Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Άλλη «κλάση» ο Ποντένσε, απερισκεψία για τον Μάντσα

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 κόντρα στον Άρη και το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των Πειραιωτών.

Τζολάκης 8: Καλή εμφάνιση για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που κράτησε στο τέλος την ομάδα του και το σκορ στο 2-1.

Κοστίνια 7: Θετική εμφάνιση για τον Πορτογάλο που έδωσε πολλές «μάχες» στην άμυνα και προσπάθησε να πάρει και επιθετικές προσπάθειες.

Ρέτσος 7: Σταθερός στην άμυνα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κέρδισε πολλές μονομαχίες στον... αέρα.

Μάντσα 4: Παρά τις θετικές του εμφανίσεις το προηγούμενο διάστημα ο Βραζιλιάνος στόπερ αποβλήθηκε για την απερισκεψία του, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες, ενώ έδωσε την δυνατότητα στον Άρη να μειώσει σε 2-1.

Μπρούνο 7: Θετική εμφάνιση από τον Νιγηριανό μπακ που περιόρισε τους εξτρέμ του Άρη, ενώ επιθετικά προσπάθησε να γίνει αρκετές φορές απειλητικός.

Μουζακίτης 6: Βασικός ξανά μετά από καιρό σε παιχνίδι πρωταθλήματος, έκανε μία λάθος πάσα την οποία διόρθωσε ο Κοστίνια με τάκλιν στον Σίστο, αλλά γενικά ήταν θετική η παρουσία του.

Γκαρθία 7: Για το διάστημα που αγωνίστηκε ήταν επιδραστικός και έδωσε πολλές «μάχες» στη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών.

Τσικίνιο 7: Ακόμη ένα καλό ματς για τον Πορτογάλο που επέστρεψε στο αρχικό σχήμα, μετά τον τραυματισμό του.

Ποντένσε 10: Τρομερό ματς από τον Ποντένσε που «ξεκλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του με το γκολ που πέτυχε, ενώ είχε και την ασίστ στο γκολ του Ταρέμι.

Ταρέμι 9: Σκόραρε ξανά ο Ιρανός και προσπάθησε να βρίσκεται μέσα στις περισσότερες φάσεις της ομάδας του.

Ελ Κααμπί 7: Δεν φάνηκε πολύ απόψε ο Μαροκινός, αλλά είχε τις στιγμές του για να φανεί απειλητικός.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Σιπιόνι 7: Ο μέσος από την Αργεντινή πήρε μπάλες στα πόδια του προσπαθώντας να ηρεμήσει το παιχνίδι της ομάδας του.

Ροντινέι 8: Σωτήριο τάκλιν από τον Βραζιλιάνο στο τέλος για την νίκη του Ολυμπιακού και γενικά ήταν θετική η παρουσία του για όσο αγωνίστηκε.

Πιρόλα 7: Αγωνίστηκε για περίπου 20 λεπτά, κλείνοντας αρκετούς χώρους.

Μαρτίνς 7: Αγωνίστηκε για περίπου 20 λεπτά και είχε χαμένο τετ α τετ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Νασιμέντο - : Δεν μπορεί να αξιολογεί, αγωνίστηκε για ελάχιστα λεπτά.