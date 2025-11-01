Μεντιλίμπαρ: «Δεν ξέρουμε πως, αλλά αντέξαμε - Πρώτα ανασύνταξη, μετά η PSV»

Ο Βάσκος προπονητής επεσήμανε πόσο σημαντική ήταν η αποψινή νίκη με 2-1 επί του Άρη και πως η σκέψη του Ολυμπιακού θα πάει στο Champions League και την PSV από αύριο.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της COSMOTE TV:

Για το παιχνίδι με τον Άρη: «Είναι αλήθεια πως στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την υπεροχή δίχως τις ευκαιρίες. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε πιο δυναμικά και τα γκολ ήρθαν φυσιολογικά. Δεν ξέρουμε πως αντέξαμε μετά την αποβολή και το πέναλτι σε 2-1, αλλά αντέξαμε ευτυχώς και πήραμε τη νίκη».

Για τον αγώνα με την PSV Αϊντχόφεν: «Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα για αυτό το παιχνίδι. Τα παιδιά έτρεξαν και προσπάθησαν πολύ σήμερα, πρέπει πρώτα να δούμε την αποκατάστασή τους. Όλοι έλεγαν πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι της Τρίτης, αλλά εγώ τόνιζα τη σημαντικότητα αυτού κόντρα στον Άρη και αποδείχθηκε. Οπότε πρώτα να κάνουμε την αποκατάσταση και μετά θα το σκεφτούμε».