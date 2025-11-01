Λέτο: «Έκανα λάθος στο β’ ημίχρονο, παίξαμε περισσότερο αμυντικά απ’ όσο θα έπρεπε»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εμφάνιση της Κηφισιάς στο α’ ημίχρονο.

Ο Αργεντινός τεχνικός για την εμφάνιση της ομάδας του στο α’ ημίχρονο τόνισε ότι ήταν… «τα καλύτερα 45 λεπτά στη Σούπερ Λίγκα για αυτή τη σεζόν» και πρόσθεσε… «κυκλοφορήσαμε τη μπάλα εξαιρετικά από τη μία πλευρά στην άλλη, κάναμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο, αξίζουν στους παίκτες μου συγχαρητήρια.

Έχουμε την ποιότητα να κυκλοφορούμε τη μπάλα, αυτό θέλουμε να παίζουμε, να παίζουμε ποδόσφαιρο επιθετικό και βλέπουμε ότι με τους παίκτες που έχουμε μπορούμε να τα καταφέρουμε».

‘Όσο για το β’ ημίχρονο διάστημα στο οποίο η ομάδα έβαλε τα δύο της γκολ… «Έκανα λάθος στο β’ ημίχρονο, έβαλαν την ομάδα να παίξει περισσότερο αμυντικά απ’ ότι θα έπρεπε. Αυτό ήταν δικό μου λάθος, το παίρνω πάνω μου, δεν θα ξανασυμβεί. Είχαμε τον έλεγχο του ρυθμού και είναι κρίμα ότι χάσαμε μέτρα στο γήπεδο και παίξαμε πιο αμυντικά αλλά καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη»