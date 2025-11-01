Βόκολος: «Στο α’ ημίχρονο δεν είχαμε ενέργεια»

Οι δηλώσεις του τεχνικού του Ατρόμητου Λεωνίδα Βόκολου μετά την ήττα από την Κηφισιά.

Ο Έλληνας προπονητής έκανε λόγο για έλλειψη ενέργειας των παικτών του στο α’ ημίχρονο ενώ για τα δύο γκολ που δέχθηκε ο Ατρόμητος στο β’ ημίχρονο είπε χαρακτηριστικά… «σε δύο στιγμές σε ανοιχτή άμυνα δεχθήκαμε δύο γκολ και τα πράγματα δυσκόλεψαν».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για εμάς, στο α’ ημίχρονο δεν είχαμε ενέργεια, η Κηφισιά είχε περισσότερη ενέργεια. Εντάξει το α’ ημίχρονο έληξε 0-0, κάναμε φάσεις κι εμείς, είχε και η Κηφισιά κάποιες στιγμές, στο β’ ημίχρονο σε δύο στιγμές σε ανοιχτή άμυνα δεχθήκαμε δύο γκολ και τα πράγματα δυσκόλεψαν για εμάς, παλέψαμε στη συνέχεια, συνεχίζουμε».