Αντίπαλοι ΑΕΚ: Το... σήκωσε και έρχεται Νέα Φιλαδέλφεια η Σάμροκ Ρόβερς (vid)

Λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena για την 3η αγωνιστική του UEFA Conference League (Πέμπτη 6/11), η Σάμροκ Ρόβερς σήκωσε την Κούπα της Πρωταθλήτριας Ιρλανδίας!

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ, σε ένα ματς χωρίς ενδιαφέρον, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο, ηττήθηκε 1-2 από την Σλίγκο Ρόβερς, κάνοντας συντήρηση δυνάμεων, εν όψει του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αποψινού αγώνα, έγινε και η απονομή με την Σάμροκ Ρόβερς να κατακτά το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

2025 SSE Airtricity Men’s Premier Division Champions, Shamrock Rovers 🏆🎉 pic.twitter.com/5gHxnAJc6J — League of Ireland (@LeagueofIreland) November 1, 2025

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Σάμροκ Ρόβερς βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ στο 37' από το τέρμα του Ντέναμ. Μάλιστα στο 52' η Σλίγκο πέτυχε και το δεύτερο τέρμα με πέναλτι του Έλντινγκ, ενώ στο 63’ ο Μάθιους μείωσε σε 1-2 ενώ στο 77’ αποχώρησε τραυμτίας ο Μπερκ της Σάμροκ.

ΣΑΜΡΟΚ: Στέισι, Μπάρετ, Μπερκ (77’ Γκραντ), Κλαρκ, Γκρέις, Κάβαναγκ (64’ Γουάτς), Μάθιους (64’ Λόπες), ΜακΈνεφ (64’ Χίλι), ΜακΓκόβερν (87’ Νούναν), Νάτζεντ, Βασένιν.