Στην Βαυαρία έχει και... Novemberfest! (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε περίπατο απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (3-0) και έκανε το 9 στα 9 στην φετινή Bundesliga, όπου παίζει χωρίς... αντίπαλο.

Τα τελευταία χρόνια αυτό ήταν το ντέρμπι που έβγαζε πρωταθλητή. Τώρα, με τον Τσάμπι Αλόνσο στην Μαδρίτη, ήταν μία ακόμα απλή μέρα στην δουλειά για την Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί επέλεξαν να δώσουν ανάσες στον Χάρι Κέιν και αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκαναν. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν πέρασε την σέντρα, ο Νόιερ ήταν θεατής του ματς και το 3-0 ήρθε δια περιπάτου, με ένα ξέσπασμα στο τέλος του πρώτου μέρος.

Δύο γκολ από Γκνάμπρι, Τζάκσον και ένα αυτογκόλ τελείωσαν από νωρίς την δουλειά για τους Βαυαρούς που μετά από 9 αγωνιστικές έχουν ισάριθμες νίκες, τέρματα 33-4 και παίζουν χωρίς αντίπαλο φέτος στην Γερμανία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga έχουν ως εξής:

Μπάγερν Μονάχου - Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0

(25' Γκνάμπρι, 31' Τζάκσον, 44΄ αυτογκόλ Μπαντέ)

Χάιντενχαϊμ - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(32' Ζιβζιβάντζε / 55' Κρίστενσεν)

Μάιντς - Βέρντερ Βρέμης 1-1

(36' Βίντμερ / 86' Στέγκε)

Λειψία - Στουτγκάρδη 3-1

(45' αυτ. Σαμπό, 53' Ντιομαντέ, 91' Ρόμουλο / 65' Τιάγκο Τομάς)

Ζανκτ Πάουλι - Γκλάντμπαχ 0-4

(15', 40' Ταμπάκοβιτς, 75' Ματσίνο, 80' Φράουλο)

Ουνιόν Βερολίνου - Φράιμπουργκ 0-0