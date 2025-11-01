Παναθηναϊκός: Απολογήθηκε στους οπαδούς για την ήττα από τον Βόλο ο Μπενίτεθ!

Ο Ράφα Μπενίτεθ απολογήθηκε στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για την ήττα της ομάδας από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα επί ημερών Ράφα Μπενίτεθ, η οποία όμως ήρθε σε ένα... must-win παιχνίδι και με 7.000 οπαδούς να βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό για να στηρίξουν την ομάδα.

Όπως είναι φυσιολογικό, μετά το σφύριγμα της λήξης επικρατούσε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων, με τον Μπενίτεθ να το αντιλαμβάνεται και να προχωρά σε μια πολύ όμορφη κίνηση.

Συγκεκριμένα, με τις χειρονομίες του έδειξε να απολογείται στον κόσμο για το αρνητικό αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι καταλαβαίνει απόλυτα την ψυχοσύνθεση του «πράσινου» λαού.