Πανσερραϊκός: Χωρίς τιμωρημένους και Καρέλη η αποστολή κόντρα στον ΠΑΟΚ

Με αρκετές απουσίες λόγω καρτών η αποστολή του Πανσερραϊκού για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (2/11 19:30) - Ενοχλήσεις ο Καρέλης

Όπως αναφέρουν τα «Λιοντάρια»:

«Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί του Σαββάτου στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα μας στον δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας αγώνα αντιμετωπίζει για την 9η Αγωνιστική της Stoiximan Super League την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Παπαδημητρίου, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Μπρούκς, Μασκανάκης, Σοφιανός, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Μάρας, Γκριν.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τιμωρημένοι Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Λιάσος, Ρουμιαντσεβ, Νούνελι, ο Καρέλης που αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση και οι Λεό, Γκαλβάν και Αρμουγκόμ που συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα.»