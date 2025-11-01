Η Κόμο ήταν πολύ σκληρή για να χάσει και έφυγε με το 0-0 από το Diego Maradona κόντρα στην Νάπολι.

Η Νάπολι είχε την ευκαιρία με νίκη να μείνει σίγουρα στην κορυφή της Serie A, όμως τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Κόμο εντός έδρας και έχασε έδαφος μετά το 0-0.

Οι φιλοξενούμενοι δεν παρουσιάστηκαν καθόλου «ψαρωμένοι» κόντρα στους πρωταθλητές, είχαν φάση με τον Κακερέ και στο 26’ πήραν πέναλτι όταν ο Μοράτα πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα από τον Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο οποίος τον ανέτρεψε. Οι δύο τους ήταν οι πρωταγωνιστές και στην εκτέλεση καθώς ο Ισπανός φορ έστησε την μπάλα στη βούλα αλλά ο Σέρβος keeper έπεσε σωστά και κράτησε το 0-0.

Ήταν η δεύτερη σερί αγωνιστική που ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς πιάνει πέναλτι καθώς το είχε κάνει και μεσοβδόμαδα με την Λέτσε. Στην επανάληψη η Κόμο κατάφερε να μην απειληθεί και να πάρει τη σημαντική «λευκή» ισοπαλία που τη φέρνει με αγώνα περισσότερο στην 5η θέση του Campionato.