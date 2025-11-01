Τσιριβέγια: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να σκοράρουμε»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια τόνισε πως το βασικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού φέτος είναι ότι δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργεί.

Ο Ισπανός χαφ πήρε θέση για την ήττα της ομάδας του από τον Βόλο, εξήγησε τι δουλεύουν οι «πράσινοι» με τον Μπενίτεθ και ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να γίνει ο Παναθηναϊκός μια ομάδα που κερδίζει.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ για να αλλάξουν τα πράγματα: «Πιστεύω ότι κάνατε μια σωστή περίληψη του αγώνα. Πραγματικά, ενώ ελέγχαμε τον αγώνα, δεχτήκαμε γκολ από το πουθενά. Θέλαμε τη νίκη, δουλεύουμε σκληρά για να πετύχουμε και να το καταφέρουμε. Ελπίζω με τον καινούριο προπονητή να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά και να γίνουμε μια ομάδα που θα κερδίζει».

Για το τι πιστεύει ότι μπορεί να φέρει με τις τακτικές του αλλαγές στην ομάδα ο Ισπανός τεχνικός και τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς: «Κάνουμε καλή δουλειά στον αμυντικό τομέα, κοιτάμε να βελτιωθούμε εκεί και παράλληλα να γίνουμε πιο επιθετικοί με μακρινές μπαλιές, πίσω από την πλάτη της άμυνας. Κοιτάμε να γίνουμε μια ομάδα που θα κερδίζει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να σκοράρουμε».