Ο Τζόλης σκόραρε και πανηγύρισε με μάσκα Halloween (vid)

Άλλο ένα γκολ με την φανέλα της Μπριζ για τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος έκανε το 2-0 απέναντι στην Ντέντερ (μετρά ήδη 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 21 παιχνίδια φέτος με τους Φλαμανδούς) και το πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο.