ΕΥΡΩΠΗ Ο Τζόλης σκόραρε και πανηγύρισε με μάσκα Halloween (vid) 01-11-2025 20:22 Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Club Brugge ΠΡΟΣΩΠΑ Χρήστος Τζόλης Άλλο ένα γκολ με την φανέλα της Μπριζ για τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος έκανε το 2-0 απέναντι στην Ντέντερ (μετρά ήδη 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 21 παιχνίδια φέτος με τους Φλαμανδούς) και το πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο.