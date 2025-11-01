Ίνγκασον: «Όταν δεν σου βγαίνουν οι ευκαιρίες, τιμωρείσαι»

Ο Ίνγκι Ίνγκασον σχολίασε την ήττα του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό αλλά και τα... επαναλαμβανόμενα προβλήματα που παρουσιάζει φέτος η ομάδα του.

Ο Ισλανδός στόπερ στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες του «Τριφυλλιού» και εξήγησε ότι από την στιγμή που υπάρχει νέος προπονητής χρειάζεται όλοι να δουλέψουν σκληρά για να αντιληφθούν τις ιδέες και τα «θέλω» του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για την εξήγησή του για το αποτέλεσμα: «Πολύ απλά, θα πω ότι πιέσαμε ως το τέλος για την ισοφάριση, είχαμε ευκαιρίες, δυστυχώς αυτές δεν μας βγήκαν. Όταν δεν σου βγαίνουν οι ευκαιρίες, τιμωρείσαι. Είχαμε 4-5 “καθαρές” ευκαιρίες, ήταν λάθος μας που δεν πήραμε το αποτέλεσμα».

Για το γεγονός ότι η ομάδα δέχτηκε ξανά γκολ στο αμυντικό τρανζίσιον και το ότι δεν μπορεί να «σκοτώσει» τα παιχνίδια, παρά τις πολλές ευκαιρίες: «Είναι φανερό ότι όταν δέχεσαι γκολ στο τρανζίσιον δεν είναι κάτι καλό. Το ποδόσφαιρο όμως έτσι είναι, πρέπει να ξαναμπείς στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 2-3 ευκαιρίες. Αυτή είναι η ιστορία μας μέχρι αυτή την στιγμή. Προσπαθούμε και δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ και σκληρά. Έχουμε τρίτο προπονητή, πρέπει να δούμε τις ιδέες του, τα “θέλω”, όλα αυτά που θέλει να μας περάσει. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε, θέλουμε τις νίκες».