Φεράντο: «Χαρούμενος για την νίκη - Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την προσέγγιση μας»

Χαρούμενος για την νίκη του Βόλου απέναντι στον Παναθηναϊκό με 1-0 εμφανίστηκε ο Χουάν Φεράντο, ο οποίος τόνισε πως η ομάδα του αναγκάστηκε τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού εξαιτίας των απουσιών της τελευταίας εβδομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Το πιο σημαντικό είναι να βελτιωνόμαστε και να πετυχαίνουμε τον στόχο μας κάθε εβδομάδα. Είμαι χαρούμενος γιατί πήραμε την νίκη στην έδρα μας. Ήταν σημαντικό να αλλάξουμε την διάθεση μας από τα τελευταία δύο παιχνίδια».

Για την προσέγγιση απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Την τελευταία εβδομάδα είχαμε αρκετά προβλήματα, κάποιοι παίκτες ήταν άρρωστοι. Σε αυτές τις καταστάσεις αναγκάζεσαι να αλλάξεις την προσέγγιση και τις συνθήκες με τις οποίες αντιμετωπίζεις το παιχνίδι για να πάρεις την νίκη».