Βαθμολογία: Σε διψήφια διαφορά από την κορυφή ο Παναθηναϊκός, θα δώσει μάχη για 4αδα και Ευρώπη

Πάτησε τετράδα ο Βόλος μετά το 1-0 απέναντι στο τριφύλλι, που μετά το τέλος της αγωνιστικής ενδέχεται να βρίσκεται σε διψήφια απόσταση από την κορυφή.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για τον εναρκτήριο αγώνα για την 9η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΠΑΟΚ 8 20 14-5 2. Ολυμπιακός 8 19 18-5 3. ΑΕΚ 8 16 9-7 4. Βόλος ΝΠΣ 9 15 12-13 4. Άρης 8 12 8-9 5. Λεβαδειακός 8 12 19-10 6. Παναθηναϊκός 8 12 10-8 8. Ατρόμητος 8 9 10-9 9. Κηφισιά 8 9 14-14 10. Παναιτωλικός 8 8 9-15 11. ΑΕΛ 8 7 9-13 12. ΟΦΗ 7 6 9-16 13. Πανσερραϊκός 8 5 5-15 14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 8 3 9-16

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η 9η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

18:00: Βόλος ΝΠΣ - Παναθηναϊκός

19:30: Ατρόμητος - Κηφισιά

20:00: Ολυμπιακός - Άρης

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

17:30: ΑΕΛ - Λεβαδειακός

19:30: Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

21:00: ΑΕΚ - Παναιτωλικός

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

17:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΟΦΗ