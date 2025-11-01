Βαθμολογία: Σε διψήφια διαφορά από την κορυφή ο Παναθηναϊκός, θα δώσει μάχη για 4αδα και Ευρώπη

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για τον εναρκτήριο αγώνα για την 9η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΠΑΟΚ
|8
|20
|14-5
|2. Ολυμπιακός
|8
|19
|18-5
|3. ΑΕΚ
|8
|16
|9-7
|4. Βόλος ΝΠΣ
|9
|15
|12-13
|4. Άρης
|8
|12
|8-9
|5. Λεβαδειακός
|8
|12
|19-10
|6. Παναθηναϊκός
|8
|12
|10-8
|8. Ατρόμητος
|8
|9
|10-9
|9. Κηφισιά
|8
|9
|14-14
|10. Παναιτωλικός
|8
|8
|9-15
|11. ΑΕΛ
|8
|7
|9-13
|12. ΟΦΗ
|7
|6
|9-16
|13. Πανσερραϊκός
|8
|5
|5-15
|14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|8
|3
|9-16
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η 9η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025
18:00: Βόλος ΝΠΣ - Παναθηναϊκός
19:30: Ατρόμητος - Κηφισιά
20:00: Ολυμπιακός - Άρης
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
17:30: ΑΕΛ - Λεβαδειακός
19:30: Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
21:00: ΑΕΚ - Παναιτωλικός
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
17:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΟΦΗ