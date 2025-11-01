Μπενίτεθ: «Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας...»

Ο Ράφα Μπενίτεθ σχολίασε την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Βόλο, υποστηρίζοντας πως η ομάδα του άξιζε να πάρει το τρίποντο.

Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε πως η ομάδα βρίσκεται στην αρχή μιας νέας διαδικασίας και εξέφρασε την άποψή του πως ο Παναθηναϊκός άξιζε τη νίκη στο Πανθεσσαλικό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το τι έφταιξε και ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε: «Είχαμε κατοχή, πιέζαμε, φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Μόνο μια φάση έκανε ουσιαστικά ο Βόλος και δεν ήταν καν μεγάλη. Είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και πρέπει να μάθουμε από αυτό για να συνεχίσουμε στο μέλλον».

Για την αδυναμία της ομάδας στο αμυντικό τρανζίσιον: «Σήμερα ο αντίπαλος έβγαλε 1-2 παραπάνω αντεπιθέσεις, αν και είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις 100% σε όλες τις φάσεις. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, ελπίζουμε ότι με τον καιρό τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Σήμερα αξίζαμε να κερδίσουμε, δεν τα καταφέραμε και τώρα κοιτάμε μπροστά».