«Καταραμένο» το Πανθεσσαλικό, 2η ήττα του Παναθηναϊκού φέτος

Σε... καταραμένο εξελίσσεται το Πανθεσσαλικό για τον Παναθηναϊκό, αφού οι «πράσινοι» μετρούν εκεί δύο ήττες από Κηφισιά και Βόλο.

Το «Τριφύλλι» έχει γνωρίσει μέχρι τώρα δύο... ανεπίτρεπτες ήττες για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, με 3-2 από την Κηφισιά και με 1-0 από τον Βόλο.

Κοινή συνισταμένη ότι και τα δύο αυτά παιχνίδια διεξήχθησαν στο Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος φυσικά εκεί έχει την έδρα του, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων είχε επιλέξει αυτό το γήπεδο για το ματς με το «Τριφύλλι», αφού δεν είχε βρει ακόμα μόνιμη λύση για την στέγασή της.

Οι «πράσινοι» λοιπόν πήγαν δύο φορές μέχρι την Θεσσαλία και έφυγαν αμφότερες χωρίς βαθμούς στις αποσκευές τους, σε δύο παιχνίδια που ήταν εξ αρχής «κυκλωμένα» ως must-win.