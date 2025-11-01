Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Τιάγκο Αλμάδα οδήγησαν την Ατλέτικο Μαδρίτης στο 3-0 επί της Σεβίλλης.

Για 64 λεπτά κράτησε η αντίσταση της Σεβίλλης στην Μαδρίτη απέναντι σε μία ανώτερη ομάδα. Η Σεβίλλη προσπάθησε να κλείσει όλους τους δρόμους προς την εστία του Βλαχοδήμου, παίζοντας για το μηδέν πίσω, όμως ένα πέναλτι του Νιανζού άλλαξε την ιστορία της αναμέτρησης.

Ο Χουλιάν Άλβαρες από τα 11 βήματα άνοιξε το σκορ και διευκόλυνε τους ροχιμπλάνκος που βρήκαν και δεύτερο γκολ χάρη σε φοβερή προσπάθεια του κορυφαίου της αναμέτρησης Τζιουλιάνο Σιμεόνε.

Με τρομερή ατομική ενέργεια πρόσφερε στο πιάτο το 2-0 στον Τιάγκο Αλμάδα (77'), o Γκριεζμάν έκανε στο 90ό λεπτό το 3-0, σε μία δίκαιη νίκη για την Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, που φέρνει τους ροχιμπλάνκος στην 4η θέση και στο -5 από την κορυφή.