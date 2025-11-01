Mε Μάντσα στην άμυνα και Ταρέμι - Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης ο Ολυμπιακός! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για την δυνατή αναμέτρηση με τον Άρη στο Φάληρο που εκκινεί στις 20:00.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν σε λίγη ώρα (20:00) τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 9η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έκανε γνωστή την αρχική σύνθεση της ομάδας του.

Ο Βάσκος τεχνικός επίλεξε 4-4-2 σύστημα για το συγκεκριμένο ματς και ξεκινάει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μάντσα και Μπρούνο. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Μουζακίτης και Γκαρθία, ενώ στα πλάγια θα κινούνται οι Τσικίνιο (επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του) και Ποντένσε. Δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης θα είναι οι Ταρέμι και Ελ Κααμπί, με τον Ιρανό φορ να είναι πολύ πιθανό να κινείται κατά τη διάρκεια του ματς και πίσω από τον Μαροκινό.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάντσα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Καμπελά, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι.