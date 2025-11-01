Ασταμάτητη η Άρσεναλ, «ανέστησε» την Φόρεστ η Γιουνάιτεντ (vids)

Η Άρσεναλ ήταν πειστική εκτός έδρας κόντρα στην Μπέρνλι (0-2), ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στο… γνωστό mode της γκέλας καθώς παραχώρησε 2-2 στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Για πρώτη φορά σε 37 αγώνες στην Premier League ο Ρουμπέν Αμορίμ κράτησε την ίδια 11άδα και το νικηφόρο σερί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σταμάτησε στο City Ground κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ, που παλεύει για την παραμονή. Στην 5η θέση οι Κόκκινοι Διάβολοι, ακόμα στον υποβιβασμό η ομάδα του Σον Ντάιτς.



Στο 34’ άνοιξε το σκορ η Γιουνάιτεντ με την κεφαλιά του Καζεμίρο μετά το κόρνερ του Μπρούνο Φερνάντες, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς στο ξεκίνημα της επανάληψης με τα γκολ των Γκιμπς-Γουάιτ (48’) και Σαβόνα (50’). Το 2-1 έμεινε μέχρι το 86’ αφού στο 61’ ο Φερνάντες είχε δοκάρι με μακρινό σουτ και σε εκείνο το σημείο ο Αμάντ Ντιαλό με τρομερό αριστερό βολέ από το ύψος της περιοχής, διαμόρφωσε το τελικό 2-2.