Μαγικό ματς Φορτούνη, αυτοκτονία της Αλ-Καλίτζ!

Ο Φορτούνης είχε δύο γκολ κι άλλες τόσες ασίστ απέναντι στην πρωταθλήτρια Αλ-Ιτιχάντ, όμως η ομάδα του Γιώργου Δώνη παρότι προηγήθηκε με 4-0, δεν κατάφερε να κερδίσει!

Ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της καριέρας του είχε ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος έκανε ανεπανάληπτη εμφάνιση απέναντι στην πρωταθλήτρια Αλ-Ιτιχάντ!

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ στο ασύλληπτο 4-4 της Αλ-Καλίτζ και έγινε ο πρώτος παίκτης στο φετινό πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας που έχει άμεση συνεισφορά σε τέσσερα γκολ στο ίδιο παιχνίδι!

Ο Φορτούνης έδωσε την ασίστ στο πρώτο και στο τέταρτο γκολ που σημείωσε ο Τζόσουα Κινγκ, σκόραρε από τα 30 μέτρα σε κενή εστία μετά από λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα (18'), ενώ σκόραρε και από το σημείο του πέναλτι (37').

Παρόλα αυτά, η Αλ-Καλίτζ του Γιώργου Δώνη παρότι προηγήθηκε με 4-0 και έπαιζε με έναν αντίπαλο που είχε παίκτη λιγότερο από το 32ο λεπτό λόγω αποβολής του Φαμπίνιο δεν κατάφερε να κερδίσει.

Η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο μείωσε μειώνει με δύο γκολ του Ντιαμπί (51', 86') και κατάφερε να ισοφαρίσει με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις από τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Μιτάι (96') και τον Αλ-Γκαμντί (98')