Προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με Γκουέχι

H Ρεάλ Μαδρίτης τα βρήκε σε όλα με την πλευρά του Μαρκ Γκουέχι και ο στόπερ της Κρίσταλ Πάλας έχει συμφωνήσει με την «Βασίλισσα», σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ.

Η Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι έφτασε σε συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του Μαρκ Γκουέχι, αλλά τελικά ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός παρέμεινε στο «Σέλχαρστ Παρκ».

Αυτό δε σημαίνει όμως πως έχει σταματήσει να επιδιώκει τη μεταγραφή του σε μεγαλύτερη ομάδα και μάλιστα έχει ήδη δώσει τα χέρια με την Ρεάλ Μαδρίτης, όπως υποστηρίζει σχετικά η ισπανική ιστοσελίδα "Fichajes".

Ο 25χρονος διεθνής στόπερ είναι δυσαρεστημένος από τη συμπεριφορά της Λίβερπουλ και ψάχνει για άλλη ομάδα, καθώς το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από το σύλλογο του Λονδίνου.

Για τον Γκουέχι παραμένει ενεργό το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, ενώ εξετάζεται και από Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου και Νιούκαστλ.

Σύμφωνα πάντως με το σχετικό ρεπορτάζ η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του και ήδη έχει συμφωνήσει με τον μάνατζερ του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.