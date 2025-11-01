Παναθηναϊκός: Παρών στον Βόλο ο Μπαλντίνι (vid)

Ο Φράνκο Μπαλντίνι βρίσκεται στο Πανθεσσαλικό, για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βόλο.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει ρόλο στο «Τριφύλλι», με τον Γιάννη Αλαφούζο να τον ανακοινώνει ουσιαστικά κατά την διάρκεια της παρουσίασης του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ιταλός παράγοντας λοιπόν έχει αναλάβει εδώ και καιρό δουλειά και βρίσκεται στην χώρα μας, δίνοντας μάλιστα το «παρών» στο Πανθεσσαλικό για να παρακολουθήσει από κοντά το εκτός έδρας ματς των «πράσινων» με τον Βόλο.

Έτσι, θα έχει την ευκαιρία να βγάλει πιο σταθερά και πολύτιμα συμπεράσματα και για το επίπεδο του ρόστερ της ομάδας, με τον ίδιο να έχει πλέον λόγο σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ΠΑΕ.