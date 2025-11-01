Πιτό: «Επιστρέψαμε στο ματς, αλλά δεν είχαμε τον έλεγχο»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Β΄, Ρομέν Πιτό, παραχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, μετά την ήττα από την Ηλιούπολη με 2-3.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Β΄:

«Είναι μία ήττα την οποία δύσκολα μπορούμε να αποδεχτούμε γιατί ήταν ένα ματς στο οποίο καταφέραμε να επιστρέψουμε από το 0-2 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου μετά τα γκολ που δεχτήκαμε από νωρίς με μία στημένη φάση και σε μία αντεπίθεση του αντιπάλου. Αυτές ήταν και οι μόνες φορές που απειληθήκαμε από τον αντίπαλο στο πρώτο ημίχρονο.

Πετύχαμε το δύσκολο, να ισοφαρίσουμε σε 2-2, αλλά δυστυχώς μετά δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, δεχτήκαμε ένα ακόμη γκολ από στημένη φάση. Είναι κρίμα που χάσαμε, έπρεπε σε αυτό το ματς αν δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε τουλάχιστον να μην το χάσουμε».