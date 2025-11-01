«Θέλει τον Εγιόνγκ η Μπαρτσελόνα»

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Καμερουνέζου επιθετικού Καρλ Εγιόνγκ από τη Λεβάντε.

Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη λύση για τη θέση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 2026.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο 21χρονος έχει εντυπωσιάσει με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του στα 30 εκατομμύρια ευρώ θεωρείται λογική.

Ο Εγιόνγκ φαίνεται να προτιμά μια μετακίνηση στην Μπαρτσελόνα, όμως οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να είναι περίπλοκες λόγω των ζητημάτων μισθολογικού περιορισμού του καταλανικού συλλόγου και κανονισμών της FIFA που ενδέχεται να εμποδίσουν μια μεταγραφή τον Ιανουάριο.