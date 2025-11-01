Άρης: Ενδεκάδα με Γαλανόπουλο απέναντι στον Ολυμπιακό

Οι επίλεκτοι του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση στο Γ. Καραϊσκάκης

Ο Ισπανός τεχνικός είχε να διαχειριστεί απουσίες και τραυματισμούς ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Απουσίες που αφήνουν τον Άρη ουσιαστικά με μισό διαθέσιμο ρόστερ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε ενδεκάδα με αλλαγές και νέα πρόσωπα απέναντι στους Πειραιώτες.

Αναλυτικά:

Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια, Άλβαρο και Σούντμπεργκ στα στόπερ, Τεχέρο και Φαντικά στις πλευρές, με προωθημένους Γαλανόπουλο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν και πιο μπροστά τους στην επίθεση τους Σίστο και Μορόν.

Αναπληρωματικοί: Μάικιτς, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Νινγκ, Μορουτσάν, Ρόουζ, Καράι, Χαρούπας, Παναγίδης, Γιαννιώτας