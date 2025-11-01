Η Νίκη Βόλου «σκόνταψε» στη Χρυσούπολη απέναντι στον Νέστο (0-0), χάνοντας πολύτιμο έδαφος ενόψει της ανόδου.

Απρόσμενη γκέλα για τη Νίκη Βόλου στο ανανεωμένο γήπεδο της Χρυσούπολης απέναντι στον τοπικό Νέστο, ο οποίος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ Β.

Με την ισοπαλία αυτή, οι Βολιώτες έφτασαν τους 17 βαθμούς με τον Ηρακλή να είναι επίσης στους 17 και την Αναγέννηση Καρδίτσας στους 16, πριν το αυριανό (2/11) ντέρμπι.

Την επόμενη αγωνιστική η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Μακεδονικό, ενώ ο Νέστος θα φιλοξενήσει την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Μπάλλας (76′ Ζε Εσόνο), Τσίκος, Γλυνός, Αντεσίνα, Σαπουντζής (61′ Π. Δερμιτζάκης), Ντοναλντόνι (76′ Στιγέποβιτς).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (86′ Αρίας), Γκαντέλιο (86′ Δημητριάδης), Τζανετόπουλος, Ντιαλόσι, Βουτσάς (71′ Μπαριέντος), Σίλβα, Πέττας, Σαποβάλοφ (55′ Βέλλιος), Στοΐλκοβιτς (71′ Γιακουμάκης), Λουκίνας.