Ντεπάι: Έγινε «καπνός» μόλις έμαθε ότι θα γίνει πατέρας

Ντόρος έχει γίνει στη Βραζιλία σχετικά με τον Μέμφις Ντεπάι, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ολλανδός άσος της Κορίνθιανς φέρεται να εξαφανίστηκε μόλις έμαθε ότι η influencer Λάρι Σιμόες είναι έγκυος στο παιδί του.

Ο Μέμφις Ντεπάι είναι για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για την απόδοσή του, αλλά για όσα συμβαίνουν εκτός γηπέδου.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο σταρ της Κορίνθιανςεξαφανίστηκε μόλις έμαθε ότι η influencer Λάρι Σιμόες είναι έγκυος στο παιδί του.

Η ιστορία, που έχει προκαλέσει σάλο στα social media της Βραζιλίας, ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Ντεπάι γνώρισε τη Λάρι σε ένα πάρτι γενεθλίων στο Σάο Πάολο. Η σχέση τους κράτησε μερικούς μήνες, όμως, όπως υποστηρίζει η ίδια, όλα άλλαξαν όταν του ανακοίνωσε πως περιμένει παιδί.