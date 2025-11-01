Πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη οι Παίδες του Ολυμπιακού

Νικηφόρα πέρασε η ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού από τη Θεσσαλονίκη, όπου επικράτησε του Άρη με 0-2 για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ15.

Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και είχαν αρκετές καλές στιγμές, τόσο με τον Κοτρομαγιά, όσο και με τον Φλέγκα, όμως το 0-0 έμεινε μέχρι το 40ό λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Τάσου Πάντου άσκησε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο της και προσπαθούσε κυρίως με κάθετες να σπάσει την άμυνα του Άρη και να φτάσει στο γκολ.

Το σκορ για τον Ολυμπιακό άνοιξε στο 60′ ο Τζόλης, ο οποίος έπειτα από πάσα του Τσαβούρογλου νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-1.

Στο 71′ οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν δύο τα τέρματα τους με τον Βιδάλη να βλέπει την κίνηση του Βασιλόπουλου και τον τελευταίο να διαμορφώνει το τελικό 0-2.

Επόμενος αγώνας για την Κ15 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό εντός έδρας.

ΑΡΗΣ : Ντούρος, Αλεξιάδης, Τσακίρης, Χατζηαντωνίου, Χαρισμόγλου, Κοτσιούδης, Ζόγκου, Χίτσιος, Πεντσούδης, Καννελόπουλος, Σιδηρόπουλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ(Τ. Πάντος): Ζαρακάς, Κολλιός, Ζαχάκης, Βιδάλης, Μούτας, Δημόπουλος, Τζεβελέκος (18′ Βασιλόπουλος), Τριανταφυλλίδης (65′ Αθανασόπουλος), Τσαβούρογλου (65′ Μπέτσικας), Κοτρομαγιάς, Φλέγκας (53′ Τζόλης).