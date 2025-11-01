«Σεφτέ» στο Ρέντη η Ηλιούπολη, κυρίαρχη Καλαμάτα με πεντάρα στην κορυφή!

Η Ηλιούπολη πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, περνώντας από το Ρέντη με 2-3 κόντρα στον Ολυμπιακό Β΄ μετά από ένα φοβερό παιχνίδι. Η Καλαμάτα συνέχισε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας του Νοτίου ομίλου, μετά το ευρύ 5-1 απέναντι στον Παναργειακό στη Μεσσηνία.

Ολυμπιακός Β΄ - Ηλιούπολη 2-3

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν ιδανικά το παιχνίδι, έχοντας σε μεγάλα... κέφια τον Τσουμάνη ο οποίος σκόραρε δις στο 14' και στο 29' για το 0-2 μέσα στο προπονητικό κέντρου του Ρέντη. Στη συνέχεια και μετά το πρώτο ημίωρο του αγώνα, ο Ολυμπιακός Β' ανέβασε αισθητά την απόδοση του και κατάφερε να βρει την ισοφάριση σε 2-2. Αρχικά, ο Γκοτζαμανίδης με κεφαλιά στο 42' μείωσε σε 1-2, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπιλάλ σκόραρε και αυτός με το κεφάλι για φέρει το σκορ στα ίσια, μετά από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους η Ηλιούπολη ανέβασε την απόδοσή της, πιέζοντας για το γκολ που θα της έδινε ξανά την πρωτοπορία στο σκορ. Τελικά ο Κωστούλας με ωραίο σουτ στο 57', παραβίασε την εστία των Πειραιωτών για το 2-3 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Μέχρι το τέλος το σκορ δεν άλλαξε παρά την πίεσε του Ολυμπιακού Β΄ και έτσι η Ηλιούπολη πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη και έκανε... σεφτέ στο πρωτάθλημα. Στους 4 πλέον βαθμούς και στην προτελευταία θέση η ομάδα των νοτίων προαστίων, στην τέταρτη οι «ερυθρόλευκοι» και παρέα με Μαρκό και Athens Kallithea στους 13 πόντους.

Ολυμπιακός Β (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Αλαφάκης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Κεϊτά, Αργυρίου.

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Χάικα, Νόνης, Κωστούλας, Μαϊδανός, Θωμαΐδης, Κρέτσι, Τσουμάνης (63′ Κεραμίδας), Σουντουρά, Ζαφειράκης, Χριστόπουλος.

Διαιτητής: Τάσιοπουλος (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Μιχάλας (Κέρκυρας), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)

Καλαμάτα - Παναργειακός 5-1

Η Καλαμάτα ήταν ανώτερη από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, καθώς μόλις στο τέταρτο λεπτό έκανε το 1-0 με σουτ του Λεμονή. Δέκα λεπτά μετά η ομάδα της Μεσσηνίας βρήκε και δεύτερο τέρμα με τον Παμλίδη, ενώ στη συνέχεια τη... σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε ο Μιράντα με δύο τέρματα στο 22' και στο 39' για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο ευρύ 4-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναργειακός έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να μειώσει με ωραία ενέργεια και σουτ του Φοκάμ για το 4-1 στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Καλαμάτα... έριξε ρυθμούς και σε συνδυασμό με τις αρκετές αλλαγές από τις δύο ομάδες δεν είχαμε πολλές καλές στιγμές στο παιχνίδι. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κωτσόπουλος με ωραίο σουτ. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήρε τη σημαντική νίκη, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ισοπαλία (1-1) στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Στους 20 βαθμούς και στην πρώτη θέση του Νοτίου ομίλου της κατηγορίας η Καλαμάτα, στην τελευταία ο Παναργειακός με μόλις τρεις βαθμούς και χωρίς νίκη ακόμη στο πρωτάθλημα.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Λεμονής, Γκάμα, Μιράντα (70′ Σιλά), Μορέιρα (46′ Κωτσόπουλος), Παμλίδης (46′ Σπυράκος).

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου (70′ Τσιράκης), Σίντικ, Κάμγκα (46′ Αρμένης), Ζησούλης, Νικολετόπουλος, Πάππα, Κότζα, Κονέ (70′ Ναλιτζής), Φοκάμ, Πέτροβιτς (46′ Κατσούλης).

Διαιτητής: Κεχαγιάς (Κοζάνης)

Βοηθοί: Ισακοβίδης (Λακωνίας), Νταβάρης (Ηλείας)

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου:

Athens Kallithea - Μαρκό 1-1 Καλαμάτα - Παναργειακός 5-1 Ολυμπιακός Β΄ - Ηλιούπολη 2-3 Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος 2/11 Αιγάλεω - Χανιά 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 15 -7αγ.

3. Athens Kallithea FC 13

4. ΓΣ Μαρκό 13

5. Ολυμπιακός Β΄ 13

6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.

7. Χανιά 6 -7αγ.

8. Αιγάλεω 6 -7αγ.

9. Ηλιούπολη 4

9. Παναργειακός 3