Δύσκολη επικράτηση των Νέων του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη πέτυχαν οι Νέοι του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά απέναντι στον Άρη με 2-1 στο Ρέντη για την 9η αγωνιστική της Super League Κ19.

Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με αντίπαλο την Αϊντχόφεν που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (04/11, 17:00) στο Ρέντη για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά τον αγώνα και κατάφερε να προηγηθεί στο 12ο λεπτό με τον Βασιλακόπουλο να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-0.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 25′ ο Φίλης κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα που δέχθηκε στην περιοχή, όμως ο Κολοκοτρώνης που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα άουτ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Άρης ισοφάρισε, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και πλασέ του Κάμτση έκανε το 1-1 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος του αντιπάλου του και είχε δύο καλές στιγμές, αρχικά με την κεφαλιά του Καλαϊντζίδη στο 49′ που πέρασε άουτ και στη συνέχεια με την ατομική ενέργεια και το πλασέ του Κολοκοτρώνη που έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας.

Το γκολ νίκης για τον Ολυμπιακό σημείωσε στο 79′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για το τελικό 2-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Θεοδωρίδης, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Φράγκος (46′ Βενέτης), Φίλης, Πλειώνης (67′ Κότσαλος), Κολοκοτρώνης (90+1′ Σουλανιάκου), Τζαμαλής (46′ Καλαϊντζίδης), Χάμζα (85′ Αβραμούλης), Βασιλακόπουλος.

ΑΡΗΣ (Γ. Παπαδόπουλος): Ατρείδης, Δουπάτσης (85′ Βοριαζίδης), Γεωργιάδης (62′ Πείτσης), Κάμτσης, Σιταράς, Μαυρόπουλος, Σαλτσογλίδης, Ιντρίζι (85′ Χοχλάκης), Καραμανλής (73′ Σουγιολτσής), Κοντονικολάου, Παλούκης.