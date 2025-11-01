Μαρίν: «Πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, ιδιαίτερα μετά τις ήττες που είχαμε»

Ο Ραζβάν Μαρίν μίλησε για το Κυριακάτικο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια και στάθηκε στη σημαντικότητα του να φτάσει η ΑΕΚ στη νίκη.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Ραζβάν Μαρίν στην Cosmote Tv:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό.

Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, παίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, πρέπει να νικήσουμε. Να μείνουμε εκεί, κοντά σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Κερδίσαμε στο Κύπελλο και αυτό που χρειαζόμαστε, είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε.

Για το αν περιμένουν έναν διαφορετικό Παναιτωλικό, από άποψη τακτικής, σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου.

Θα αναλύσουμε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Αλλά με έναν νέο προπονητή, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Φυσικά, όμως, εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι και σε αυτά που πρέπει να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

Για το τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, προκειμένου να πάρουν τη νίκη.

Πρέπει να έχουμε καλή κατοχή της μπάλας, θετική συμπεριφορά, πνεύμα αυτοθυσίας. Πάντα να προσπαθούμε να βγάζουμε την ενέργειά μας στο μέγιστο επίπεδο. Κι αν το κάνουμε αυτό, θα νικήσουμε.