Παπαδάκης: «Περήφανος για όλους, δείξαμε ομοψυχία»

Στο οικογενειακό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Εθνική Παίδων και στην ομοψυχία που διέθεταν οι παίκτες του, απέδωσε τη νίκη (2-1) επί της γηπεδούχου Γεωργίας ο Βασίλης Παπαδάκης.

"Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή νίκη, η οποία ήρθε με δύσκολο τρόπο και ανατροπή. Γνωρίζαμε εξ' αρχής ότι ήταν ιδιαίτερος ο όμιλος λόγω των τριών ομάδων που τον αποτελούσαν και με την ήττα απέναντι στην Ισλανδία την πρώτη αγωνιστική η αποστολή μας έγινε ακόμη πιο δύσκολη στον σημερινό αγώνα απέναντι στην οικοδέσποινα Γεωργία.

Στο τέλος της διαδρομής όμως τα καταφέραμε λόγω της ομοψυχίας που είχαμε και της ικανότητας των παιδιών που διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία τις καταστάσεις του αγώνα και φτάσαμε στην ανατροπή και στην πρόκριση, γι αυτό και θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια, τόσο για τη σημερινή νίκη όσο και για τη συνολική τους συμπεριφορά στη διάρκεια των ημερών που ήμασταν μαζί. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει γίνει μια οικογένεια και είμαι πολύ περήφανος για όλους τους. Πλέον έχουμε μπροστά μας τον απαιτούμενο χρόνο και την εμπειρία του τουρνουά της Γεωργίας, ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τους αγώνες της δεύτερης προκριματικής φάσης, οι οποίοι απαιτούν τη μέγιστη πνευματική και σωματική ικανότητα".