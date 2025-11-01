Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» (και) τον Πανσερραϊκό (4-1) από το πρώτο ημίχρονο, έκανε το 6/6 στη φετινή Super League K15 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Επιστροφή στη δράση για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, με την Κ15 να υποδέχεται στη Σουρωτή την αντίστοιχη του Πανσερραϊκού, η οποία κλέβει την… παράσταση τις πρώτες αγωνιστικές.

Το πρώτο 25λεπτο είχε λιγοστές ευκαιρίες με τους Σερραίους να αμύνονται επιτυχώς και τον Δικέφαλο να απειλεί μόνο με το σουτ του Παπαγεωργόπουλου στο 8ο λεπτό.

Στο 25’ ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας, Πριόβολος, βρήκε δίχτυα ξανά από κοντά για το 1-0, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη με τον Ευσταθιάδη να σκοράρει μετά από κόρνερ και αδράνεια των φιλοξενούμενων.

Το πρώτο ημίχρονο -40 λεπτών- έκλεισε με τον Παπαγεωργίου να κερδίζει πέναλτι από τον Τσόνογλου και τον Πριόβολο να «γράφει» το 3-0 σαν σε προπόνηση.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε ακόμα πιο εκτεταμένο ροτέισον με τους Δημητριάδη-Βασιλάκο να δίνουν χρόνο σε όλα τα παιδιά. Τα σουτ των Παπαγεωργόπουλου-Παπαγεωργίου απείλησαν δίχως αποτέλεσμα τα πρώτα λεπτά της επανάληψης.

Τα σουτ και η πίεση των «ασπρόμαυρων» συνεχίστηκαν και ο Τσιλιγκερίδης στο 54’ με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 4-0 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν άφησε το πόδι από το... γκάζι, χάνοντας συνεχόμενες ευκαιρίες για ακόμα περισσότερα γκολ.

Σε μία ανύποπτη φάση λίγο πριν το τέλος στο 74΄, ο Πανσερραϊκός και συγκεκριμένα ο Ράλλης εκμεταλλεύτηκε το λάθος της «ασπρόμαυρης» άμυνας πλασάροντας σε κενή εστία για το 4-1.

To επόμενο Σαββατοκύριακο, ο Δικέφαλος δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις ελέω Εθνικής, ενώ ακολουθούν δύο σερί εκτός έδρας αγώνες σε Παναιτωλικό και Κηφισιά.

Συνθέσεις:

ΠΑΟΚ Κ15: Ιατρίδης, Σταθόπουλος, Παπαγεωργόπουλος(55’ Φλώρος), Ίτσκος, Ευσταθιάδης, Σολωμίδης(57’ Ασλαματζίδης), Σίμος, Παπαγεωργίου, Κακάλης,(41’ Χήκας), Περρωστής(41’ Φαρδέλλας), Πριόβολος(41’ Τσιλιγκερίδης)

Πανσερραϊκός Κ15: Τσόνογλου, Ανδριανίδης, Δεμίρης(41’ Ράλλης), Φωτιάδης, Πιπιλακίδης, Στεφανίδης, Παντελιάδης, Φολόκης, Αγγελάκης(63’ Λαμπάκης), Κουτροβέλης(38’ Τερνεκτζής), Σιάπκας

