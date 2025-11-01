ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Ώθηση στην ομάδα, προστασία στην έδρα μας»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, εφιστώντας την προσοχή των φιλάθλων τους για το εκτός έδρας παιχνίδι στον Βόλο.

Το «Τριφύλλι» εξασφάλισε 7.000 εισιτήρια για το σημερινό, εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ζητάει από τους φιλάθλους της να έχουν την πρέπουσα συμπεριφορά και να μην θέσουν σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο την Λεωφόρο, ενόψει των επερχόμενων ντέρμπι.

Αναλυτικά:

«Σήμερα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του χιλιάδες φίλους της ομάδας. Το Τριφύλλι, πέρα από το σημαντικό βαθμολογικά σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, έχει μπροστά του δύο συνεχόμενα εντός έδρας ντέρμπι στο πρωτάθλημα και θα έχει ανάγκη κι εκεί μία κατάμεστη Λεωφόρο που θα φέρει την ομάδα μας πιο κοντά στη νίκη.

Επομένως απόψε στο Πανθεσσαλικό πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή περιφρούρηση της κερκίδας όπου θα φιλοξενηθούν χιλιάδες φίλαθλοί μας. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την ώθηση που θα δώσει η φωνή και η βροντερή παρουσία των φίλων μας. Παράλληλα θα πρέπει η συμπεριφορά όλων να είναι η πρέπουσα, προκειμένου να αποφευχθεί τιμωρία που δύναται να στερήσει από την ομάδα τη δυναμική του γεμάτου «Απόστολος Νικολαΐδης». Κανένα αντικείμενο, καμία κροτίδα, μόνο φωνή και παλμός!».