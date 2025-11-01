Αφαιρούνται 3 βαθμοί από τον ΟΦΗ - Η ανακοίνωση της Super League

Η Super League αφαίρεσε 3 βαθμούς από τον ΟΦΗ, λόγω της οφειλής προς τον Θανάση Παπάζογλου.

Την αφαίρεση 3 βαθμών από τον ΟΦΗ, για την οφειλή προς τον Θανάση Παπάζογλου ενεργοποίησε η Super League, μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Λίγκας, αν η ΠΑΕ ΟΦΗ προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε επόμενων εργάσιμων ημερών, οι τρεις βαθμοί θα επιστραφούν.

Η Κρητική ΠΑΕ έχει ήδη προσφύγει στο CAS για την υπόθεση.

Αναλυτικά:

Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν.



Η Super League ήδη διαμόρφωσε τη βαθμολογία, με τον ΟΦΗ να -έχει -έστω και προσωρινά- τρεις βαθμούς.

