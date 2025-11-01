Πανέτοιμος ΠΑΟΚ για Σέρρες - Αρκετές απουσίες για τους Θεσσαλονικείς!

Χωρίς τους Καμαρά, Πέλκα και Λόβρεν θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στις Σέρρες να αντιμετωπίσει τον τοπικό Πανσερραϊκό (2/11 19:30).

Η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει έμφαση στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα απουσιάσει λόγω καρτών, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ο Ντέγιαν Λόβρεν που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ίωση, αλλά και οι Χατσίδης, Καμαρά και Πέλκας που δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο.

Η αποστολή του Δικεφάλου θα αναχωρήσει το απόγευμα με το λεωφορείο της ομάδας για Σέρρες, όπου αύριο (2/11) θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Μπάτσι για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.