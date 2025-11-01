Φιορεντίνα: Παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Ντανιέλε Πράντε

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντανιέλε Πράντε ανακοίνωσε η Φιορεντίνα.

Το διαζύγιο με τον αθλητικό διευθυντή Ντανιέλε Πράντε ανακοίνωσε η Φιορεντίνα, η οποία είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League. Ο 58χρονος έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό και το πόστο του τεχνικού διευθυντή, μιας και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Φράνκο Μπαλντίνι στη Ρόμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει, με κοινή συναίνεση, τη λύση της συνεργασίας της με τον Αθλητικό Διευθυντή Ντανιέλε Πραντέ, με ισχύ από σήμερα.

Ο σύλλογος, ξεκινώντας από τον πρόεδρο Ρόκο Κομμίσο και τη σύζυγό του Κάθριν, καθώς και τον γενικό διευθυντή Αλεσάντρο Φεράρι, εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς τον διευθυντή για τα χρόνια συνεργασίας, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από πάθος και επαγγελματισμό.

"Στον Ντανιέλε – δηλώνουν ο πρόεδρος και η σύζυγός του Κάθριν – ευχόμαστε, με εκτίμηση και αγάπη, ό,τι καλύτερο για το μέλλον του"».

