Το δράμα του Ράμσεϊ στο Μεξικό: Έχασε τον σκύλο του και τελικά έλυσε το συμβόλαιό του με την Πούμας

Η απώλεια της σκυλίτσας του Χάλο σημάδεψε τον Άαρον Ράμσεϊ, που αποχώρησε από το Μεξικό.

Την αγαπημένη του σκυλίτσα, τη Χάλο, έχασε ο Άαρον Ράμσεϊ στο Μεξικό και ζει το δικό του δράμα, αφήνοντας πίσω την καριέρα του. Ο Ουαλός άσος μετακόμισε το καλοκαίρι στο Μεξικό για λογαριασμό της Πούμας, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. 

Στις αρχές Οκτωβρίου ο σκύλος του, ένα θηλυκό μπιγκλ 10 ετών, χάθηκε από το καταφύγιο που το είχε αφήσει στη πόλη Ντολόρες στο κεντρικό Μεξικό, μια περιοχή βιομηχανική και αγροτική. Ο Ράμσεϊ μάλιστα πρόσφερε και αμοιβή 10.000 δολάρια σε όποιον βρει τον σκύλο, ανεβάζοντας το ποσό στα 20.000 δολ.. Και η σύζυγός του και τα παιδιά του απηύθυναν εκκλήσεις σε όποιον γνωρίζει κάτι, αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα.

Εξαιτίας της απώλειας του σκύλου του, ο 34χρονος δεν ήταν καθόλου συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Πούμας, γι’ αυτό και συμφώνησε να λύσει το συμβόλαιό του μετά από τρεις μήνες και έξι μόλις συμμετοχές.

