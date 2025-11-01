Μπρέγκου: «Τεράστια χαρά να έχω προπονητή τον Μπενίτεθ – Ακούω, ρωτάω και μαθαίνω»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, τον Βόλο και τις πρώτες του ημέρες του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά:

Ματς Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο και παρότι είχατε πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα και αγωνιστήκατε με διαφορετική διάταξη, καταφέρατε να πάρετε μια σημαντική νίκη. Αυτό τι σου δείχνει για την ομάδα;

«Πως ο κάθε παίκτης μετράει και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν πολλοί αγώνες και μεσοβδόμαδα, στο Κύπελλο στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Οπότε όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και μπορώ να πω πως αυτό φάνηκε στο γήπεδο».

Είχες καλή παρουσία με τον Ατρόμητο, όπως και στο προηγούμενο ματς Κυπέλλου. Πόσο σε βοηθούν αυτά τα παιχνίδια για να ενσωματώνεσαι όλο και πιο πολύ στις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας;

«Σίγουρα αυτά τα ματς με βοηθούν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφορά από το στάδιο που έρχομαι, την Κ19. Με τον καιρό και κυρίως με την προπόνηση νομίζω πως με βοηθούν πάρα πολύ».

Αντιμετωπίζετε τον Βόλο σ’ ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Πως πρέπει να λειτουργήσετε για να κάνετε μια Τρίτη συνεχόμενη νίκη;

«Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή. Σίγουρα ξέρει με τι πλάνο πρέπει να παίξουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπούμε έτσι όπως μπαίνουμε στα τελευταία ματς για να πάρουμε τη νίκη».

Μιας και αναφέρθηκε στον προπονητή, για ένα παιδί της ηλικίας σου, που έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα, τι σημαίνει να δουλεύει με τον Ράφα Μπενίτεθ;

«Τεράστια χαρά. Είναι ένα όνειρο κιόλας, διότι έχει μεγάλη εμπειρία και το μόνο που κάνω είναι να ακούω, να ρωτάω και να μαθαίνω».