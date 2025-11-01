Βόλος: «Έχουν διατεθεί 4.850 εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό»

Με ανακοίνωσή του ο Βόλος ενημέρωσε για πώς κυλά η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εκτιμώντας ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 5.500.

Αναλυτικά:

Για την σωστή ενημέρωση και για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παραπληροφόρηση ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο καθένας, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχαν διατεθεί 4850 εισιτήρια για τον αγώνα Βόλος – Παναθηναϊκός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα εισιτήρια που θα διατεθούν δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5500.

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος θα γίνεται μέχρι τις 2.00 μ.μ., ενώ από την ticketmaster τα εισιτήρια του αγώνα θα διατίθενται μέχρι τις 3.30 μ.μ.

