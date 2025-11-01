Η Αϊντχόφεν μεγαλώνει το «Philips Stadium» – Πάνω από 45.000 θεατές μετά την ανακαίνιση

Η Αϊντχόφεν ετοιμάζεται για μια μεγάλη αλλαγή στο σπίτι της. Η δημοτική Αρχή της πόλης ενέκρινε επίσημα την άδεια για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του “Philips Stadium”, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα φιλόδοξο έργο που θα αλλάξει την εικόνα του ιστορικού γηπέδου.

Το έργο θα ξεκινήσει το 2027 και προβλέπει αύξηση της χωρητικότητας κατά τουλάχιστον 10.000 θέσεις, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό θεατών που θα μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες της ομάδας σε πάνω από 45.000. Παράλληλα, το πλάνο περιλαμβάνει σημαντικές εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης των υποδομών, ώστε το γήπεδο να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Μαρσέλ Μπραντς, τόνισε ότι η απόφαση βασίζεται σε ενδελεχή μελέτη: «Έχουμε πραγματοποιήσει έρευνα διάρκειας ενάμιση έτους, στην οποία αναλύσαμε όλες τις πιθανότητες για να προχωρήσει η επέκταση. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η θέση του γηπέδου είναι η καλύτερη δυνατή εντός των ορίων της πόλης, ενώ η δημοτική Αρχή είναι ενθουσιασμένη με αυτή την εξέλιξη».

Η Αϊντχόφεν αντιμετωπίζει ήδη τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας, με τις αιτήσεις κάθε σεζόν να υπερβαίνουν κατά πολύ τον διαθέσιμο αριθμό. Μάλιστα, περισσότερα από 20.000 άτομα έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον να αποκτήσουν διαρκείας μόλις ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, με το κλαμπ να τους έχει εντάξει σε λίστα αναμονής.

Το ιστορικό “Philips Stadium”, που αποτελεί έδρα της Αϊντχόφεν από το 1913, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα εποχή, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τη βελτιωμένη εμπειρία για τους φιλάθλους. Το έργο δεν στοχεύει μόνο στην αύξηση της χωρητικότητας, αλλά και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος, αντάξιου του μεγέθους και της ιστορίας του συλλόγου.