Αγωγή-«βόμβα» 20 εκατομμυρίων ευρώ κατά της UEFA για το νέο format του Champions League

Η UEFA βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, με μια αθλητική εταιρεία από τη Χιλή, τη MatchVision, να την κατηγορεί ότι αντέγραψε παράνομα το format του ανανεωμένου Champions League και των υπόλοιπων διασυλλογικών διοργανώσεων.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, όταν η MatchVision κατέθεσε αγωγή στην Ισπανία, ισχυριζόμενη ότι η UEFA «υιοθέτησε» το νέο της σύστημα ομίλων χωρίς άδεια. Αρχικά, η υπόθεση ανατέθηκε σε εμπορικό δικαστήριο της Μαδρίτης — το ίδιο που απέρριψε πρόσφατα την έφεση της UEFA στην υπόθεση της European Super League.

Τον Σεπτέμβριο, όμως, η υπόθεση μεταφέρθηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας, όπου εδρεύει η UEFA. Παρότι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη ειδοποίηση, όταν αυτό συμβεί θα έχει 20 εργάσιμες ημέρες για να απαντήσει.

Η αγωγή σχετίζεται με το νέο format των διοργανώσεων της UEFA που τίθεται σε ισχύ από το 2024, αντικαθιστώντας τη φάση των ομίλων με την αποκαλούμενη League Phase.

Το σύστημα —γνωστό ως «ελβετικό μοντέλο»— προβλέπει 36 ομάδες σε έναν ενιαίο πίνακα, καθεμία εκ των οποίων δίνει οκτώ αγώνες (τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας) απέναντι σε οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους. Οι αντίπαλοι προκύπτουν από τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας των εννέα ομάδων, με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ.

Η MatchVision υποστηρίζει ότι το σύστημα με τα γκρουπ δυναμικότητας αποτελεί πατέντα του ιδρυτή της, Λεάντρο Σάρα, ο οποίος κατοχύρωσε τη σχετική ιδέα στη Χιλή το 2006.

UEFA is facing a claim for more than €20million (£17.5million) after Chilean sports consultancy MatchVision filed a lawsuit against the governing body for its alleged theft of the league-phase format.



More from @mjshrimper https://t.co/6LaV4auOMN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 31, 2025

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι είχε παρουσιάσει το σύστημα στην UEFA το 2013, καθώς και σε σειρά διεθνών συνεδρίων, ενώ η FIFA φέρεται να έχει αναγνωρίσει επίσημα τη μέθοδο ως πνευματική ιδιοκτησία της MatchVision.

Ο Σάρα είχε ήδη προειδοποιήσει την UEFA για πιθανές νομικές ενέργειες λίγο πριν από την κλήρωση του Champions League 2024-25, πριν από περίπου 14 μήνες. Εφόσον, όπως δηλώνει, «δεν υπήρξε καμία διάθεση συνεργασίας», προχώρησε τελικά στην κατάθεση αγωγής.

Η MatchVision ζητά αποζημίωση 20.005.551 ευρώ, ενώ ο ίδιος ο Σάρα διεκδικεί επιπλέον 200.000 ευρώ για προσωπική ηθική βλάβη. Η αγωγή περιλαμβάνει επίσης τόκους για τις σεζόν 2023-24, 2024-25 και 2025-26, κάτι που υποδηλώνει ότι οι Χιλιανοί προεξοφλούν μακρά δικαστική διαμάχη.

Η μεταρρύθμιση των διοργανώσεων της UEFA ήρθε ως αντίδραση στην απειλή της European Super League το 2021. Στόχος ήταν να ενισχυθεί η εμπορική αξία των ευρωπαϊκών τουρνουά και να αποφευχθούν νέες απόπειρες «διάσπασης».

Πλέον, όμως, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία καλείται να υπερασπιστεί τη νομιμότητα του ίδιου του συστήματος που προοριζόταν να την προστατεύσει.