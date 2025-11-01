ΔΣ για καταγγελίες και εκλογή αντιπροέδρων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Καλείσθε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 (στα γραφεία της Ένωσης – Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα – 4 ος όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
- Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων
- Εκλογή Α’ & Β’ Αντιπροέδρου
- Καταγγελίες Δικηγόρου Γεωργίου Παναγόπουλου στην Ε.Ε.Α.
- Διάφορα Θέματα
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. προσέρχεται ΜΟΝΟ ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε ομάδας, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε μη μέλη του Δ.Σ.