ΔΣ για καταγγελίες και εκλογή αντιπροέδρων

Την Τρίτη (4/11, 13:30) θα διεξαχθεί Διοικητικό Συμβούλιο στη Super League 2 για την εκλογή αντιπροέδρων, ενώ θα συζητηθούν οι καταγγελίες του Παναγόπουλου στην ΕΕΑ κατά των Αιγάλεω, Καβάλας και Πανιωνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Καλείσθε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 (στα γραφεία της Ένωσης – Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα – 4 ος όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων Εκλογή Α’ & Β’ Αντιπροέδρου Καταγγελίες Δικηγόρου Γεωργίου Παναγόπουλου στην Ε.Ε.Α. Διάφορα Θέματα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. προσέρχεται ΜΟΝΟ ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε ομάδας, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε μη μέλη του Δ.Σ.

